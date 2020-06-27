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İSU’nun 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, 2020 yılı 1. Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İSU’nun 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, 2020 yılı 1. Olağan Genel Kurulu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünün, 2020 yılı 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında düzenlenen kongrede 2019 yılı faaliyet raporunun onaylandı. Genel kurulda Şehit yakınları, gaziler, milli sporcular ve engelli abonelere uygulanan avantajlı tarifeye öksüz, dul ve yetim maaşı alanlar, 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alanları ve ilgili kanunlar gereğince sosyal destek alanlara yüzde 50 indirim verilmesine karar berildi. Ayrıca kamu hizmeti gören özel öğrenci yurtlarının devlet yurtlarına uygulanan tarifenin uygulanması, abonelik işlemlerinin tüm aşamalarını sanal ortamda gerçekleştirilmesinin sağlanarak kuruma şahsi müracaat etme gerekliliğinin ve vakit kaybının önlenmesi amacıyla mesafeli olarak da sözleşmenin kurulabilmesi, düzenlemelerinin yapılabilmesi için İSU tarifeler ve abone hizmetleri yönetmeliği ilgili maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı. Pandemi nedeniyle durdurulan tüketici fiyat endeksi uygulaması ve kademeli tarife uygulamasının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına, 2011 yılından beri uygulanan yıllık TÜFE uygulamasının 31 Ocak 2021 tarihine kadar uygulamasına, 01 Şubat 2021 tarihinden itibaren de aylık TÜFE uygulamasına geçilmesine karar verildi.
İSU Genel Kurulu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Pandemi nedeniyle gecikmeli olarak yapılan Genel Kurulda 2019 yılı faaliyetlerini değerlendiren bir sunum yapan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Kocaeli’nde 9196 km içmesuyu, 5785 km kanalizasyon ve 646 km yağmur suyu hattı ile birlikte 23 adet atık su arıtma tesisi ve 13 adet içme suyu arıtma tesisi işlettiklerini ve abone sayılarının 2005 yılından bu yana yüzde 72 artarak 823 bin 761 aboneye ulaştıklarını söyledi. 2019 yılında barajlar, göletler ve su kaynaklarından 165,7 milyon m3 su temin ve 113,8 milyon metreküp su tahakkuk ettiklerini ifade eden Genel Müdür Sağlık, “2005 yılında yüzde 72 olan İçmesuyunda kayıp kaçak oranımız yaptığımız altyapı yatırımlar ve teknolojik uygulamalar ile şehir merkezinde yüzde 29 olmak üzere İl genelinde yüzde 30 oranına düşürdük” dedi.
2019 yılı gelir bütçesinin yüzde 95, gider bütçe gerçekleşmesinin de yüzde 83 oranında olduğunu aktaran İSU Genel Müdürü Sağlık, baraj ve göletler, su kaynakları ve kuyular ile birlikte 248 milyon m3 su kaynakları olduğunu, inşaatı devam eden Sakarya Ballıkayalar ve Karamürsel İhsaniye Barajları’nın devreye girmesi ile birlikte toplam su kapasitesinin 358 milyon metreküp olacağını kaydetti. Barajlar ve Sapanca Gölü’nün su durumu ile ilgili verileri paylaşan Genel Müdür Ali Sağlık, suyun kalitesinin korunması için de ayda 372 noktadan bin ayrı numune alınarak analizlerinin yapıldığını ifade etti.
2019 yılında Gebze Cumaköy Göleti, Cumaköy Göleti ile Denizli Göleti Arası İçme Suyu İletim Hattı, Başiskele, Kartepe, Gölcük, İzmit, Derince İlçeler Muhtelif içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hatları, muhtelif büyüklüklerde içme suyu depoları, çeşitli kapasitede fosseptik yapımları, terfi merkezleri revizyonları, Soğukpınar HES1,2,3,4, Çamur Yakma Tesisleri, Kartepe İdari ve Şantiye binaları inşaatı, İzmit Su Kayıplarını Azaltma Projesi, İçmesuyu Bilgi Yönetim Sistemi gibi projeleri tamamladıklarını da sözlerine ekleyen İSU Genel Müdür Ali Sağlık, “2019 yılında 36 adet projeden 20 adedini tamamladık, 9 adedinin inşaatları devam ediyor ve 7 adedi ise ihale aşamasındadır. Yatırım ve kurum imkanları birlikte 265 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Böylelikle 2004 yılından bu yana Kocaeli genelinde 2.4 milyar liralık yatırım gerçekleştirmiş olduk. Bu çalışmalar nedeniyle bütün çalışma arkadaşlarıma, desteklerinden dolayı Genel Kurul üyelerimize ve Kocaeli halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Pandemi nedeniyle 2020 yılı OcakTemmuz arasında yüzde 11,84 TÜFE ertelemesi ile kademe uygulanmaması sonucu 54 milyon lira abonelerin bütçelerine katkı sağladık. Küresel ısınma ve buna bağlı çevresel etkilerden dolayı İSU yatırım yapmak zorundadır. Bu yatırımların devam etmesi için fiyat artışının yapılması gerekmektedir. Mevcut fiyat uygulamamız ile 30 büyükşehir belediyesi arasında en düşük 6. tarifeye sahibiz. Yeni uygulama ile birlikte yerimizi koruyacağımız gibi birçok Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarında artış yapacaktır” şeklinde konuştu.
Kocaeli genelinde 18 bin 325 şehit,gazi, engelli ve devlet sporcusuna yüzde 50 indirimli su verdiklerini de aktaran Başkan Büyükakın, “Bunlara ek olarak sosyal devlet ilkesi anlayışınca Öksüz, Dul ve Yetim maaşı alanları, 65 yaş üstü yaşlılık aylığı alanları ve ilgili kanunlar gereğince sosyal destek alanları da dahil ettik. Belirlediğimiz 9 bin 945 kişi bu imkandan yararlanacaktır. Yeni fiyat tarifesiyle ödeme zorluğu çekecek olanlara da Büyükşehir olarak sosyal sorumluluk kapsamında destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından İSU Genel Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Faaliyet Raporu ile 2019 Yılı Bilanço, Kesin Hesap, Taşınır Kesin Hesap ve Denetçiler Raporu, Memur Kadrolarındaki İptalİhdas Talepleri,6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi Gereği Gecikme Zammı Güncellemesi yüzde 2’den yüzde 1.6’a indirilmesi, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile yen Tarife Düzenlemesi teklifleri görüşülerek karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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