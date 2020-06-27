İzmit Belediyesi öğrencileri, YKS’de yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, bugün gerçekleştirilen YKS öncesi öğrencilere maske, kalem seti ve su dağıtırken, Başkan Hürriyet sınav gerçekleştirilen okulları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

İzmit Belediyesi, geçtiğimiz hafta yapılan LGS sınavında olduğu gibi bu hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1. oturumu öncesi de öğrenci ve velilerini yalnız bırakmadı. İzmit’te sınav gerçekleştirilecek okullara sabahın ilk ışıklarıyla birlikte stant kuran İzmit Belediyesi ekipleri, sınava girecek olan 15 bin 331 öğrencinin tamamına maske, kalem seti ve su dağıttı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de LGS sınavında olduğu gibi YKS’de de öğrenci ve ailelerin yanında olarak, onların heyecanına ortak oldu.

İzmit Belediyesi ekipleri, sınav öncesi öğrenci ve velilerine toplam 30 bin adet su ve 60 bin maske dağıtırken sınav sırasında okulların dışında bekleyen velilere de yiyecek ve içecek ikram etti. Sınavın gerçekleştirildiği okulları ziyaret eden Başkan Hürriyet, çocukları sınavdayken okul dışında bekleyen velilerin heyecanına ortak olarak öğrenciler için başarı dilediğinde bulundu. İzmit Belediyesi ekipleri, yarın yapılacak YKS 2. oturum sınavı öncesi de tüm okullarda hazır bulunarak öğrenci ve velileri yalnız bırakmayacak.

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