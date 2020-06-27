Silahla tehdit ettikleri kişilerin paralarını gasp eden 4 kişi yakalandı

<br>GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, 2 kişiyi evlerinin önünde darp ederek, silah zoruyla paralarını gasp eden 4 kişi polisin operasyonu ile yakalandı.<br>Önceki gün, Gebze´de Ş.İ.K. ve Y.K. evlerinin önünde darp edildi. 4 kişi, Ş.İ.K. ve Y.K.'yı silahla tehdit ederek 800 lira paralarını gasp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ş.İ.K. ve Y.K.'nın ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, dün F.A., E.G., S.V. ve M.G.´yi gözaltına alırken, olayda kullandıkları tabancayı ele geçirdi. F.A.'nın hırsızlık ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 suç kaydı, E.G.´nin hırsızlık suçlarından 17 suç kaydı, S.V.´nin ruhsatsız silah bulundurmak, yaralama ve sahtecilik suçlarından 8 suç kaydı, M.G.´nin ise yaralama, gasp-yağma, görevi yaptırmamak için direnme ve kasten öldürme suçlarından 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. 4 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN-Haluk TURGUT<br>2020-06-27 16:39:13<br>
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