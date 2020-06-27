Vatandaşları evlerinin önünde darp edip paralarını gasp eden 4 kişi yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 vatandaşı evlerinin önünde darp edip 800 TL paralarını gasp eden 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 25 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda akşam saatlerinde Ş.İ.K. ve Y.K. isimli 2 vatandaş evlerinin önünde kimliği belirsiz 4 kişi tarafından darp edildi. Daha sonra şahıslar silahla tehdit ettikleri vatandaşlardan birisinin cüzdanı ve içerisinde bulunan 800 TL parasını gasp etti. Şahıslar daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Polisin yakaladığı şüpheliler suç makinesi çıktı

Ekipler tarafından yapılan teknik incelemeler neticesinde vatandaşların paralarını gasp eden şahısların F.A., E.G., S.V. ve M.G. olduğu tespit edildi. Şahıslar belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şahısların gasp sırasında kullandıkları ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden F.A.’nın farklı suçlardan 6, E.G.’nin 17, S.V.’nin 8, M.G.’nin ise 10 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

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