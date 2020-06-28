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Dilovası'nı toza bulayan 'Kömürcüler OSB' kalkıyor

DHA

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesini toza bulayan, aşırı yağmurda kömür tozlarının dereye karışması sonucu İzmit Körfezi´ni kirleten Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi vatandaşları çileden çıkarırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum´un, Kömürcüler OSB´nin kaldırılacağını açıklaması ilçede sevinç yarattı. Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kaldırılacak olan organize sanayi bölgesinin yerine 15 bin konut yapılacağını söyledi. Dilovası ilçesinde Kömürcüler OSB´den yayılan...

Dilovası'nı toza bulayan 'Kömürcüler OSB' kalkıyor

<br>Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/DİLOVASI (Kocaeli)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesini toza bulayan, aşırı yağmurda kömür tozlarının dereye karışması sonucu İzmit Körfezi´ni kirleten Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi vatandaşları çileden çıkarırken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum´un, Kömürcüler OSB´nin kaldırılacağını açıklaması ilçede sevinç yarattı. Bölgede incelemelerde bulunan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kaldırılacak olan organize sanayi bölgesinin yerine 15 bin konut yapılacağını söyledi.<br>Dilovası ilçesinde Kömürcüler OSB´den yayılan kömür tozları nedeniyle özellikle Turgut Özal ve Kayapınar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar pencereleri ve kapılarını açamaz hale geldi. Özellikle aşırı yağmurun ardından Kömürcüler OSB´den yayılan kömür tozları dereye karışarak İzmit Körfezi´nde kirliliğe neden oldu. 2018 yılının Temmuz ayında Dilovası'nda,  Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, İzmit Körfezi'nde kirliliğe yol açtı. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgede inceleme yaparak, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu belirleyerek 58 bin 351 TL ceza kesti.  Vatandaşlar çevreye yayılan kömür tozları nedeniyle protestolarda bulundu.<br>Cuma günü İzmit´e gelerek belediye başkanları ve Kömürcüler OSB yönetimi ile toplantı yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kömürcüler OSB´nin bulunduğu alanda artık kömürcülük faaliyetlerine izin verilmeyeceğini belirtti.<br>'KÖMÜRLERDEN KALKAN TOZ HAVAYA KARIŞIYOR'<br>AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve belediye  meclis üyeleri dün Kömürcüler OSB'de incelemelerde bulundu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bölgeden kalkan tozların havaya karıştığını belirterek, "Biz sanayiye karşı değiliz ama buranın kuruluş yeri çok doğru bir yer değil. Burada kuzey rüzgarları hakim oluyor. Bu durum kömürlerden kalkan tozların havaya karışmasına neden oluyor. Burada sadece hava kirliliği değil, çevre kirliliği de var. Sanayiciler de bunu isteyerek yapmıyor. Aşırı yağışlarda ve kontrol edilemeyen durumlarda istemeden de çevre kirliliğine sebep verilebiliyor. Bu çalışmanın bu yılın sonuna kadar sonuçlanmasını bekliyoruz. Temmuz ayında tamamen kalkacağı tarih de belirlenecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın öncülüğünde kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. Burayla ilgili önümüzdeki hafta 50 milyon liralık bir bütçe aktarılacak. Bölgeye ilk etapta bin 500 konut yapmayı planlıyoruz. Bunların devamı ilerleyen yıllarda gelecek, bu alanda toplamda 15 bin konut ihtiyacımız var. Tabii bu bir dönüşüm çalışması. Buradaki dönüşümde öncelikle Dilovası halkına öncelik verilecektir. Bu projeye rağbet eden halkımız birinci sırada olacak. Kontenjan kalması halinde de diğer ilçelerden kişiler başvurabilecektir" dedi.<br>'BURASI SÜREKLİ ŞEHRİ KİRLETİYOR' <br>AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise, "Dilovası yıllardır çevre sorunlarıyla anılıyor, hak etmediği bir şekilde anılıyor. Biz sanayiye karşı değiliz, elbette ki sanayi olacak. Sanayi ülkemizin olmazsa olmazıdır ama sanayi yer seçimini doğru yapmamız lazım. Şu anda bulunduğumuz yer Dilovası´nın en yüksek noktası ve bu yüksek noktada Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi var. Burası sürekli şehri kirletiyor, yaz kış demeden rüzgar nedeniyle kömür tozları etrafa yayılıyor. Bu tesisin yer seçimi zamanında yanlış yapılmış. Biz bu tesislerin burada olmayacağını söyledik, bu tesislerin mutlaka limanlara yakın bir yerde olmasını belirttik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, seçim öncesinde bu tesisin buradan kaldırılacağını belirtmişti. Yapılan son toplantıda da bu müjde verildi. Anlaşmalar tamamlandı, buranın statüsünü değiştireceğiz" diye konuştu.<br>'KÖMÜRCÜLERİN GİDECEGİNİ DUYUNCA SEVİNDİK'<br>Evlerinin kapı ve pencerelerini kömür tozu nedeniyle açamadıklarını ifade eden Turgut Özal  Mahallesi sakinlerinden Mehmet Altun, şöyle konuştu:<br>"Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi´nin kaldırılmasını istiyorduk. Otomobilimizi yıkamadığımız gün, kararmaya başlıyor. Pencereler, kapılar zaten simsiyah. Çocuklarımızın çoğu astım hastası, her gün temizlik yapmazsan her taraf kömür tozu oluyor. Biz bununla ilgili kaç kez şikayetçi olduk. Pencerelerimizi açma gibi bir şansımız yok, evin için hemen kömür tozu oluyor. Kömür tesislerinin buradan kaldırılacağını duyunca sevindik, en azından çoluk çocuk nefes alabileceğiz."<br>'DİLOVASI HALKI DERİN BİR NEFES ALIR ARTIK'<br>Her sabah uyandığımızda güne is ile başladıklarını söyleyen Muhammet Tuncer, "Her şeyin üzeri kömür tozuyla doluyor. Kapımızın önünde oturup bir çay bile içemiyoruz. Zaten burada herkes rahatsız kömür tozundan dolayı. Kaldırılma ihtimali bizi çok mutlu etti. Umarım kaldırılır, Dilovası halkı derin bir nefes alır artık" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZAlişan KOYUNCU<br>2020-06-28 09:57:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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