Gebze´de 1 sokak, 7 günlük karantinaya alındı 

<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, 8 koronavirüs vakası ve 33 temaslı kişinin tespit edildiği sokak, 7 günlük karantinaya alındı. <br>Gebze'ye bağlı İnönü Mahallesi 1954 Sokak´ta 8 pozitif vaka ve 33 temaslı kişi tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağın 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Polis ekipleri, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılan sokakta Vefa Sosyal Destek Grupları da vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak.<br>Öte yandan karantinaya alınan sokakta dışarı çıkan çocuğu ise polis evine gönderdi. "Bakkala gidecektim, param vardı, maske alacaktım" diyerek cebinden çıkardığı paraları gösteren çocuk, ailesine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-06-28 14:52:15<br>
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