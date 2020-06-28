Gebze´de 1 sokak, 7 günlük karantinaya alındı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, 8 koronavirüs vakası ve 33 temaslı kişinin tespit edildiği sokak, 7 günlük karantinaya alındı. <br>Gebze'ye bağlı İnönü Mahallesi 1954 Sokak´ta 8 pozitif vaka ve 33 temaslı kişi tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca sokağın 7 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Polis ekipleri, sokağın girişlerini bariyerlerle kapatarak, önlem aldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılan sokakta Vefa Sosyal Destek Grupları da vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak.<br>Öte yandan karantinaya alınan sokakta dışarı çıkan çocuğu ise polis evine gönderdi. "Bakkala gidecektim, param vardı, maske alacaktım" diyerek cebinden çıkardığı paraları gösteren çocuk, ailesine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-06-28 14:52:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.