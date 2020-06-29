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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştığı çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi ağır yaralandı

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye işçisi ağır yaralandı.

Çalıştığı çöp kamyonu ile ağaç arasında kalan belediye işçisi ağır yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkışan belediye işçisi ağır yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gölcük Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Adem Özmen, freni boşalan çöp kamyonu ile ağaç arasında sıkıştı. Olayı gören arkadaşları tarafından Özmen sıkıştığı yerden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Özmen Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Özmen’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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