Başkan Bıyık, vatandaşlarla sohbet etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşlarla çay içip sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşlarla iç içe geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafa sonu da yoğun programına rağmen vatandaşları unutmayan Başkan Muzaffer Bıyık, ilçenin tarihi ve sembol mekanlarından biri olan Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Başkan Bıyık, Darıcalıların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Darıcalıların fikirlerine her zaman önem verdiklerini belirten Başkan Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelip görüş ve önerilerini almaya devam edeceğini söyledi.

Çınaraltı Meydanı’nda yeni bir çalışma yapacaklarını da kaydeden Başkan Bıyık, “Çınaraltı bizim için önemli ve değerli bir alan. Bizim tarihimizden de bir parça. Çınaraltı’nın mevcut halinin ilçemize yakışmadığını düşünüyorum. Çınaraltı için yeni bir proje hazırlıyoruz. Esnafımızla işbirliği halinde olarak ilçemize yakışan şık ve modern bir alan oluşturacağız. Çınarlatı yeni haliyle çok daha güzel olacak” dedi.

Darıcalılar ise her zaman yanlarında olan ve kendilerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a ilgisinden dolayı teşekkür etti.

