Kahraman sağlık çalışanları Büyükşehir’in kamplarında konuk ediliyor

Korona virüsle mücadelede kahramanca görev yapan sağlık çalışanları Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Diriliş1, Diriliş2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarını yorgunluklarını atarak motivasyonlarını arttırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi korona virüs sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek insanların sağlığı için hizmet eden sağlık çalışanlarına tesislerini açtı. Başkan Tahir Büyükakın’ın pandeminin ilk döneminde sosyal medya hesabında sağlık çalışanlarını Diriliş1, Diriliş2, Darıca ve Kandıra Gençlik kamplarında ağırlayacaklarını duyurmuştu. Adeta Türkiye’nin kahramanları haline gelen sağlık çalışanları Büyükşehir Belediyesi’nin kamplarında aileleri ile birlikte misafir edilmeye başlandı. Kamplarda ailecek konaklan sağlık çalışanlarının tüm ihtiyaçları, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden memnun kaldıklarını ifade eden Kocaeli İl Sağlık müdürlüğünde görevli olan Erkan Özmen, “Belediyemizin bize vermiş olduğu bu hediye çok değerli. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Öyle zamanlar olduk ki ailemizle çocuklarımızla görüşemedik, evlerimize gidemedik. Fakat bugün her şey çok güzel, imkânlar çok iyi sağlanmış, ailecek çok mutluyuz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampları, korona virüs süresi boyunca tedbirler kapsamında hizmet veremiyordu. Yeni normalleşme ile beraber tüm sağlık tedbirleri alınarak kamplar hizmete tekrar başladı. Darıca ve Kandıra kamplarında sahil temizliği de yapılırken Diriliş Gençlik Kamplarında ise gereken tüm hazırlıklar titizlikle tamamlandı. Sağlık personellerini ücretsiz ağırlayan Büyükşehir Belediyesi sosyal mesafeyi de gözeterek tüm tedbirleri de elden bırakmıyor.

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