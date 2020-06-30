Yavru karacayı tedavi ederek yaşama döndürdü

Kocaeli'de bir ay önce yaralı olarak bulunan yavru karaca, Ormanya'da tedavi edilerek yaşam alanına geri gönderildi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yaklaşık 1 ay önce yaralı halde bulunup, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilen yavru karaca, tedavi süreci tamamlanmasının ardından Ormanya’da karacalar için ayrılan 40 dönümlük rehabilitasyon bölgesine salındı. Karaca, Ormanya Biyoloğu Sibel Süer tarafından her gün izlenerek kontrol edilecek.

Öte yandan yaban hayatı ile ilgili önemli adımların atıldığı Ormanya’da, yeni bir proje daha hayata geçecek. Doğada popülasyonları azalan karaca, kızıl geyik, ceylan gibi yaban hayvanlarının çoğaltılması için çalışma başladı. Tedavisi tamamlanan karacalar da bu projeye dahil edilecek. Karantina süreci boyunca üç ayda 231 hayvana müdahale eden Ormanya ekiplerinin tedavi ettiği hayvanlar arasında tilki, kurt, baykuş ve birkaç kanatlı türü daha yer alıyor.

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