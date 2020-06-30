Afgan kadın, oğlunu döven eşini bıçakladı

<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu M.M., oğlunu dövünce eşi S.K. tarafından bacağından bıçaklandı. M.M., hastanede tedavi edilirken, ailenin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.<br>Olay, dün akşam, Yeni Mahalle Yeşilırmak Caddesi´nde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Afgan M.M., iddiaya göre, tartıştığı oğlunu dövdü. S.K. de oğlunu dövmesine dayanamayarak, eline geçirdiği bıçakla kocasına saldırdı. S.K., eşi M.M.´yi bacağından bıçakladı. Apartmanda oturanların haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, yaralı M.M.´yi ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Polis ekipleri de S.K.´yi gözaltına alındı. M.M., tedavisinin ardından sınır dışı edilmek üzere ailesiyle birlikte İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-06-30 12:35:13<br>
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