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Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü

DHA

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de Gölcük Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Adem Özmen, (38) çöp kamyonu altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özmen, belediyenin önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gölcük´te önceki gün meydana gelen olayda, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi Adem Özmen ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil ekibi Özmen´i Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne sevk edilen Özmen dün akşam saatlerinde...

Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü

<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de Gölcük Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Adem Özmen, (38) çöp kamyonu altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özmen, belediyenin önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.<br>Gölcük´te önceki gün meydana gelen olayda, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi Adem Özmen ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil ekibi Özmen´i Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne sevk edilen Özmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Adem Özmen´in ölümü üzüntü yarattı.<br>Bugün Gölcük Belediyesi´nin önüne getirilen Özmen´in cenazesi yapılan duaların ardından  Gelincik Camii´ne getirildi. Cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, işçinin yakınları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Adem Özmen´in cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Mahmuriye Mezarlığı'nda toprağa verildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-06-30 14:43:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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