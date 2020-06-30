Manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü

<br>Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´de Gölcük Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Adem Özmen, (38) çöp kamyonu altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özmen, belediyenin önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.<br>Gölcük´te önceki gün meydana gelen olayda, geri manevra yapan çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi Adem Özmen ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen 112 Acil ekibi Özmen´i Gölcük Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne sevk edilen Özmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Adem Özmen´in ölümü üzüntü yarattı.<br>Bugün Gölcük Belediyesi´nin önüne getirilen Özmen´in cenazesi yapılan duaların ardından Gelincik Camii´ne getirildi. Cenaze namazına Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, işçinin yakınları, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Adem Özmen´in cenazesi öğleyin kılınan cenaze namazından sonra Mahmuriye Mezarlığı'nda toprağa verildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER<br>2020-06-30 14:43:48<br>
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