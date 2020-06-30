Halk otobüsünün altında kalan küçük Hüseyin, son yolculuğuna uğurlandı

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<br>Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yokuş aşağı kartonla kayarken halk otobüsünün altında kalıp, yaşamını yitiren 3 yaşındaki Hüseyin Ada son yolculuğuna uğurlandı.<br>Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Bağdat Caddesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde bulunan yokuştan kartonla kayan Hüseyin Ada, seyir halindeki halk otobüsünün altında kaldı. Hüseyin Ada'nın yakınları halk otobüsünü taşlarken, polis havaya ateş açarak güçlükle kalabalığı sakinleştirdi. Halk otobüsü şoförü Yener T. ise gözaltına alındı. Çağırılan ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin Ada, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.<br>Bugün, Dilovası İmam Buhari Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğun cenazesi, Kayapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.<br>Hüseyin Ada'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Cihan TEKER<br>2020-06-30 15:49:25<br>

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