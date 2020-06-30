Kuzey Marmara Otoyolu’nda işçi servisi ile tır çarpıştı: 13 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda işçi taşıyan midibüsün kamyona çarpması sonucunda meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası Kuzey Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçi taşıyan Sabri Ç. idaresindeki 41 KM 4887 plakalı midibüs, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Necmettin Y. yönetimindeki 34 YKL 40 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada Necmettin Y. ve araçta bulunan 12 işçi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından midibüs çekici yardımı ile kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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