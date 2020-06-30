Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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<br>Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 6 kişi yakalandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişinin adreslerini belirledi. Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara ve Ağrı´da yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-06-30 21:32:07<br>

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