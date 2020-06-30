Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilen şüphelilerin, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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