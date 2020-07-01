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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leyla Atakan’ın hayatı belgesel oluyor

İHA

Leyla Atakan’ın hayatı belgesel oluyor

Görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanlarından Leyla Atakan’ın hayatını konu alan belgesel filmin çekimleri İzmit’te başlıyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanlarından olan Leyla Atakan’ın hayatını belgesel film haline getiriyor. Kadrosunda çok önemli oyuncuların yer alması beklenen belgesel filmin çekimlerinin, Ağustos ayında İzmit’te başlayacağı öğrenildi. 19681971 yılları arasında İzmit Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Leyla Atakan’dan yarım yüzyıl sonra İzmit’te seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Hürriyet, Türkiye’nin siyasi tarihi açısından da önemli bir kilometre taşı olan Leyla Atakan’ın hayat hikayesinin, genç nesiller için önemli bir tarihi miras olacağını söyledi. Gençliğinden itibaren ömrünün son gününe kadar ülkesine birçok alanda hizmet eden Leyla Atakan’ın, bugün hala partiler üstü bir isim olarak Kocaelililerin gönlünde yaşamaya devam ettiğini belirten Başkan Hürriyet, belgeselin her yönüyle önemli bir eser olacağını söyledi.
Hem İzmit hem de ülke için çok önemli bir proje olan belgeselin yönetmenliğini ise bir çok projede imzası bulunan Mustafa Yılmaz yapacak. Çekimlerine önümüzdeki ay başlanacağı açıklanan projenin konseptini yaklaşık bir buçuk yıllık bir araştırma sonrası oluşturduklarını belirten Yılmaz, filmin hikâyesinin yazılı kaynakların dışında, dönemin tanıkları ile yapılan röportajlara dayandırıldığını söylüyor. Filmin senaryosunda ise beyaz perde ve ekranlardaki birçok başarılı işle tanınan Osman Dikiciler’in imzası olacak.
İngilizce, Almanca ve Fransızca alt yazılı olarak hazırlanacak olan filmin yurt dışında önemli festivallerde de gösterilmesi için çalışmalara başlanıldı. Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını hak ettikleri şekilde anmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Hürriyet, “Onların aziz hatıralarını unutmamak ve unutturmamak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Film de bu amaçla, Leyla Atakan’ın hayatını anlatan önemli bir belgesel olacak. Bu belgeselin ardından da Leyla Atakan Kadın Filmleri Festivalini başlatarak, hem kentin kültürsanat hayatına hem de kadınların sosyal yaşama katılımına katkı vermek istiyoruz” dedi.

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