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Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış “Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu” Bankadan çıkan şahsın 88 bin TL’sini kapkaç yapan 6 kişilik çete yakalandı Tamamı akraba olan suç makinesi çete tutuklanarak cezaevine gönderildi

İHA

Çökertilen kapçak çetesinin topal üyesinden ilginç çıkış “Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu” Bankadan çıkan şahsın 88 bin TL’sini kapkaç yapan 6 kişilik çete yakalandı Tamamı akraba olan suç makinesi çete tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bankadan para çeken şahsın 88 bin TL parasını kapkaç yolu ile çalan akraba oldukları belirlenen 6 kişilik çete, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden bastonla yürüyen bir şahıs, “Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu” dedi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Şubat 2020 günü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bankadan para çekerek aracına binen bir kişi, kimliği belirsiz kişilerce kapkaça uğrayarak 88 bin TL’ni çaldırdı. Olayın ardından parayı çalan şahıslar hızla olay yerinden kaçarken, ihbar sonrası polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonrasında Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda kapkaç olayına karıştığı belirlenen V.P., G.B., Y.P., D.P., Ö.P. ve E.P. adlı 6 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek, tüfeğe ait 4 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 49 adet fişek ile 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gebze Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahısların yapılan incelemelerinde V.P.’nin 41 adet, E.P.’nin 41 adet, Ö.P.’nin 29 adet, D.P.’nin 15 adet, Y.P.’nin 10 adet ve G.B.’nin ise 8 adet çoğunluğu hırsızlık ile kapkaç olan suç kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerden E.P.'nin ise 24 ayrı suç dosyasından da arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişilik kapkaç çetesi, Gebze Adliyesine sevk edildi. Sevk sırasında engelli olduğu için koluna giren polisin de yardımıyla bastonla yürüyen şüphelilerden biri, “Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Bizim gibi adamı yakaladığınız iyi oldu. Bu adamların olayları büyüktür” dedi.
Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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