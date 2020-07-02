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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Unutulmaya yüz tutan Kandıra keteni 30 yıl sonra hasat edildi

İHA

Kocaeli'nimn Kandıra ilçesinde 30 yıl sonra tekrar dikimi ekimi yapılarak can bulan keten, 8 aylık yetişme sürecinin ardından hasat edildi.

Unutulmaya yüz tutan Kandıra keteni 30 yıl sonra hasat edildi

Kocaeli’nimn Kandıra ilçesinde 30 yıl sonra tekrar dikimi ekimi yapılarak can bulan keten, 8 aylık yetişme sürecinin ardından hasat edildi.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinin geçmiş dönemlerde önde gelen geçim kaynaklarından olan ancak, son yıllarda unutulmaya yüz tutan Kandıra keteni, 30 yıl sonra yeniden can buldu. Reyhan Acar isimli bir tarafından Kandıra’nın GoncaaydınSaltıklar Mahallesi’nde yetiştirilen, deneme amaçlı ekimi yapılan keten tarlasının olgunlaşmasının ardından 8 ay sonunda ilk hasat gerçekleşti. Hasat toplamaya AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, ve belediye meclis üyeleri de katıldı.
Deneme amaçlı ekimi yapılan ve hasadına başlanan keteni üreticilerle birlikte toplatan Milletvekili Katırcıoğlu, “2 bin yıllık geçmişe sahip geleneğimiz olan, coğrafi işaretli Kandıra bezinin ham maddesi Keten’in Kandıra topraklarında tekrar hayat bulması bölgemiz tarımı için çok önemli bir gelişme olmuştur. Kaybolan değerlerimizden olan Keten’in Kandıra bezinin ana vatanında tekrar hayat bulmasında emeği olan İlçe Başkanımız Erol Ölmez’e bu güzel çalışmasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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