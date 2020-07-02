Tuzla´da endüstriyel tasarım lisesi açılıyor

<br>Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) KOCAELİ, Sakarya ve İstanbul'da 24 kampüsü bulunan, eğitime yatırım yapmaya devam eden Özel Kale Okulları, yeni eğitim ve öğretim yılında Tuzla´da endüstriyel tasarım lisesi açacak.<br>Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da okullar açan ve özellikle meslek okullarına verdiği önem ile öğrencilerin tercihi olan Özel Kale Okulları, anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu, sağlık meslek, elektrik-elektronik, iç mimarlık, biyomedikal, yazılım ve endüstriyel tasarım liseleriyle eğitim sektörünün öncü markalarından biri olmaya devam ediyor. Eğitime yatırım yapmaya devam eden Özel Kale Okulları, Tuzla´da endüstriyel tasarım lisesini eğitime açacak.<br>Özel Kale Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Azak yaptığı açıklamada, "Kale Okulları, 24 kampüsü ile Doğu Marmara hattında eğitime tam destek veriyor. Eğitim kurumumuz, anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve meslek liselerinden oluşuyor. Kale Okulları yatırımlarına devam ediyor. Şu anda da yeni eğitim ve öğretim yılında endüstriyel tasarım lisesinin açılışını yapacağız. Özellikle pandemi sürecinde sağlık ve meslek liseleri, kendilerini ispat ettiler. Gerek tanı kitleri, maske gibi ürünleri meslek liselerimiz öncülüğünde öğrencilerimiz tasarlayıp ve üretmişlerdir. Eğitimde öncü olmaya devam edeceğiz" dedi.<br>DHA-Eğitim Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT<br>2020-07-02 11:31:49<br>

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