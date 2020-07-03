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Esila Deniz´in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış

DHA

Ergün AYAZMesut IŞIKAlişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın evlerinin salonunda oynarken, yaslandığı salon penceresinin dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu düşüp ölmesiyle ilgili açıklama Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Ahmet Kadı açıklama yaptı. Binanın henüz iskanının alınmadığını söyleyen Kadı, "İskan almamış bir binanın meskene açılması doğru değil. Fransız cam balkonla imar yönetmeliğine göre yapılabiliyor. Ben, Fransız cam balkon taraftarı değilim. Çünkü burası deprem bölgesi, depremde binalarımız salınımla...

Esila Deniz´in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış

<br>Ergün AYAZMesut IŞIKAlişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay'ın evlerinin salonunda oynarken, yaslandığı salon penceresinin dışındaki cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu düşüp ölmesiyle ilgili açıklama Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Ahmet Kadı açıklama yaptı. Binanın henüz iskanının alınmadığını söyleyen Kadı, "İskan almamış bir binanın meskene açılması doğru değil. Fransız cam balkonla imar yönetmeliğine göre yapılabiliyor. Ben, Fransız cam balkon taraftarı değilim. Çünkü burası deprem bölgesi, depremde binalarımız salınımla beraber ciddi hasarlar alacaktır" dedi.<br>Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Esila Deniz, dün akşam saatlerinde evin salonunda oynarken salon penceresinin dışındaki cam korkuluklara yaslandı. Bu sırada cam korkuluğun yerinden çıkması sonucu Esila Deniz, beton zemine düştü. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Esila Deniz, yolda yaşamını yitirdi. Esila Deniz´in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<br>BİNANIN İSKANI YOK<br>Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcisi Ahmet Kadı, "Özellikle bu konuda bize, meslektaşlarımıza düşen görevler ve sorumluluklar olduğunun farkındayız. Her aşamada daha dikkatli, daha bilinçli olarak bu tür acıları bizlere ve ailelere bir daha yaşatmamayı temenni ediyorum. Olay daha çok taze, biraz inceleme yapabilme şansı bulduk. Binamız henüz iskan almamış bir bina, tabii bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak çok doğru değil ama edindiğimiz bilgiler kadarıyla şunu söyleyebilirim; iskan almamış bir binanın meskene açılması doğru değil. Bu şekilde birçok yapıyla karşılaşabiliyoruz özellikle bu bölgede. Binanın bu haliyle henüz iskan almamış olması zaten oturmaya hazır olmadığı anlamına geliyor. İskan demek zaten an itibariyle içine girip oturmaya hazır olduğu anlamına geliyor, bu binanın hazır olmadığını gördük. Bunun haricinde bazı aksaklıklar, bazı teknik problemler yaşanmış, ki yaşandığını da görüyoruz. Hiç hoş olmayan, insanın içini burkan bir hadise gerçekleşti" dedi<br>'İŞÇİLİK KAYNAKLI BİR HATA OLABİLİR'<br>Bilirkişilerin inceleme yapacağını söyleyen Kadı konuşmasını söyle sürdürdü:<br>"Sanıyorum işçilik kaynaklı bir hata olabilir. Bilirkişiler inceleme yapacaktır, o inceleme yapılmadan bir algı yaratmak da istemiyorum, ama tabii bir camın ya da bir korkuluğun arkasından küçük bir itme kuvvetiyle düşmesi teknik bir hatadır. Tabii biz lisanslı belgelendirilmiş ustalar, bu konuda eğitimini ve onayını almış ustaları çalıştırmamız gerekiyor bu yapılarda. Bunun denetimi ne kadar yapılıyor bilemiyorum, bu da araştırılabilir. Kalitesiz malzeme kullanılma ihtimali her zaman var. Biz henüz malzemeyi de görmedik, bu konuda bir şey diyemiyoruz ama dediğimiz gibi malzemenin kalitesinden ziyade muhtemelen malzemenin yerleştirilmesiyle ilgili bir teknik hata olmuş olma ihtimali var gibi görünüyor. Mutlaka bilirkişi marifetiyle incelenecektir. Fakat ne olursa olsun bir canımız gitti, bir evladımızı maalesef kaybettik. Bu saatten sonra bizim söylediğimiz, bulduğumuz, ortaya çıkardığımız hiçbir şey maalesef evladımızı geri getirmeyecek" diye konuştu.<br>'BEN, FRANSIZ BALKON TARAFTARI DEĞİLİM'<br>Kadı, Fransız cam balkonun imar yönetmeliğine göre yapılabildiğini açıklayarak, şöyle konuştu:<br>"Tabii benim kendi görüşüm, Fransız cam balkon taraftarı değilim. Çünkü burası deprem bölgesi, depremde binalarımız salınımla beraber ciddi hasarlar alacaktır. Taşıyıcı olan ve olmayan unsurlar da hasar alacaktır. Hasar alması muhtemel yapılar tabii ki camlar, giydirme cepheler, dolayısıyla Fransız camlar benim için çok da güven vermiyor. Yönetmelik şartlarına uygun olarak yapıldıktan sonra yapılması konusunda bir aykırılık da yok."DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Mesut IŞIK-Alişan KOYUNCU<br>2020-07-03 13:18:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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