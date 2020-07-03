Tankerlerden akaryakıt çalanlara operasyon: 9 gözaltı (2)

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<br>8 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Kocaeli'de, dolum tesislerinden istasyonlara akaryakıt taşıyan tankerlerden yakıt çalıp, kendilerine ait iş yerinde satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR<br>2020-07-03 19:25:46<br>

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