Deniz atıklarına yeni atık kabul tesisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz atıklarına yeni atık kabul tesisi

İHA

Deniz atıklarına yeni atık kabul tesisi

İZAYDAŞ, Derince Limanı’nda yeni deniz atıkları kabul tesisi projesini hayata geçiriyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, 35 ayrı liman işletmesi, yaklaşık 10 bin gemi hareketi olan İzmit Körfezi’nde, gemilerden kaynaklı petrol ve petrol türevli katı ve sıvı atıklar, pis sular ve çöplerin alınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili hizmetleri yürütüyor. Atık alım gemileri ile topladığı atıkları, Safi Port Derince Uluslararası Limanı içerisinde yer alan 500 metre kare alandaki mevcut atık kabul tesisine naklederek çalışmalarını yürüten İZAYDAŞ, kapasite ve proses yetersizliği nedeniyle yeni ve modern bir atık kabul tesisinin kurulum çalışmalarına başladı.
Liman sahası içerisinde bin 500 metrekare büyüklüğündeki başka bir alan atık kabul tesisi için belirlendi. Resmi işlemlerin ardından atık kabul tesisi inşaat projeleri hazırlandı. Tank kapasiteleri ve atık işleme kapasiteleri atık kabul tesisinde seperatör vasıtası ile petrol türevli atıkların fiziksel olarak susuzlaştırılması yapılacak. Petrol türevli sıvı atıklar yüzde 10 ve altında su içerecek şekilde susuzlaştırılacak ve oluşan atık sular kurulacak arıtma tesisinde arıtılacak. Ayrıca gemilerden slop da kabul edilecek.
Yeni tesisin işletilmesi aşamasında çevre kirliliğine neden olacak herhangi bir kalıcı zarar ya da etkinin olmaması için kanun ve yönetmeliklere uygun gerekli her türlü tedbir alınacağı bildirildi. Zemin iyileştirme çalışmaları tamamlanarak inşaat çalışmaları devam eden tesisin Ağustos ayı sonunda hizmete açılması planlanıyor. İZAYDAŞ Derince Limanı Deniz Atıkları Kabul Tesisinin Türkiye’de bu konudaki sayılı tesislerden biri olması için çalışıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hereke Kalesinde peyzaj çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Hereke Kalesinde peyzaj çalışmaları başladı
Lastiği patlayan işçi servisi bariyerlere çarptı, yolcular burnu bile kanamadan kurtuldu
YEREL HABERLER Lastiği patlayan işçi servisi bariyerlere çarptı, ...
Tankerlerden akaryakıt çalanlara operasyon: 9 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Tankerlerden akaryakıt çalanlara operasyon: 9 gözaltı ...
Kocaeli’deki akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli’deki akaryakıt hırsızlığı operasyonunda 8 ...
Balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki Esila’nın cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER Balkondan düşerek ölen 3 yaşındaki Esila’nın cenazesi ...
Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış (2)
YEREL HABERLER Esila Deniz'in düşüp yaşamını yitirdiği binanın ...
Gebze D-100’de geçici güzergah belirlendi
YEREL HABERLER Gebze D-100’de geçici güzergah belirlendi
Gebze’de su kademeli olarak verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Gebze’de su kademeli olarak verilmeye başlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1’i ağır, 97 yaralı var. 45-50 civarında işçiye ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “4 vatandaşımız hayatını kaybetti. ...
Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu ile yaz konserleri başlıyor
YEREL HABERLER Kocaeli Popüler Müzik Topluluğu ile yaz konserleri ...
Başiskele’ye 5 'Kent Kart' dolum otomatı
YEREL HABERLER Başiskele’ye 5 'Kent Kart' dolum otomatı
Bilim Merkezi'nde "Yaz Atölyeleri" başladı
YEREL HABERLER Bilim Merkezi'nde "Yaz Atölyeleri" başladı
Sakarya’daki yangına Kocaeli İtfaiyesi'nden destek
YEREL HABERLER Sakarya’daki yangına Kocaeli İtfaiyesi'nden destek
Gebze meclisinde Temmuz ayınının ilk oturumu gerçekleşti
YEREL HABERLER Gebze meclisinde Temmuz ayınının ilk oturumu ...
Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak
YEREL HABERLER Hat 700 Dilovası’ndan da yolcu alacak
Çayırova Belediyesi Şehitlik Parkını yeniledi
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi Şehitlik Parkını yeniledi
Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Kartepe’de Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Başkan Büyükakın; “Gençlerimize tarihimizden rol modeller üreteceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın; “Gençlerimize tarihimizden rol ...
Gebze Belediyesi su baskının izlerini siliyor
YEREL HABERLER Gebze Belediyesi su baskının izlerini siliyor
İzmit Belediyesi, ot temizliğinden 540 bin TL tasarruf sağladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, ot temizliğinden 540 bin TL ...
Sıfır atık projesi, atık getirme merkezlerini yaygınlaştırıyor
YEREL HABERLER Sıfır atık projesi, atık getirme merkezlerini ...
Körfez'de bir sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Körfez'de bir sokak karantinaya alındı
Esila Deniz´in düşüp yaşamını yitirdiği binanın iskanı alınmamış
YEREL HABERLER Esila Deniz´in düşüp yaşamını yitirdiği binanın ...
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: "Yüzde 40 açıklamaları, yüzde 50 zam talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır”
YEREL HABERLER Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X