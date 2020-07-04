Motosiklet sürücüsü, lastikleri vücuduna geçirerek taşıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Selda Hatun TAN/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yeni aldığı motosiklet lastiklerini vücuduna geçirerek motosikletle taşıdı.<br>Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi D-130 karayoluna seyreden 41 GK 732 plakalı motosikletin sürücüsü, yeni aldığı motosiklet lastiklerini taşımak için ilginç bir yöntemi seçti. Sürücü, yeni aldığı 2 lastiği vücuduna geçirdi. Kask takmayan ve belindeki lastiklerle birlikte trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Selda Hatun TAN<br>2020-07-04 12:53:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.