Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti

<br>Sebahattin AYDIN/ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, yol vermeme tartışması yaşadığı 2 kişiyi silah çekerek tehdit etti. Tabancaya mermiyi süren kişi, tartıştığı kişiyi silahın kabzasıyla vurarak ve tekme atıp, darbetti.<br>Olay, dün Çayırova Atatürk Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, yol vermeme nedeniyle çıkan tartışmada 2 aracın sürücüsü tartışmaya başladı. Sürücülerin birbirinin üzerine yürüdüğünü gören çevredekiler, tartışmayı sonlandırmak için araya girdi. Bu sırada otomobil sürücüsü, aracının bagajındaki silahı çıkararak, tabancaya mermiyi sürüp tartıştığı 2 kişinin üzerine yürüdü. Silahı görenler kendilerini korumak için uzaklaştı. Elinde silah bulunan kişi, aracına sığınan kişiyi tekme atıp, kabzasıyla vurarak darbetti. Silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehditlerde bulunan öfkeli sürücü, 2 kişiyi araçlarına bindirdi. Silahı bulunan kişi de aracına binerken, olay yerinden uzaklaşıldı.<br>Yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı, görüntüleri izleyen polis soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Sebahattin AYDIN<br>2020-07-04 16:44:38<br>
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