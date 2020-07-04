Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti (2)

5 bin nüfuslu mahallede öyle bir şey eksik ki!

<br>2 KİŞİ GÖZALTINA ALTINA ALINDI<br>Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olayın görüntülerini izleyerek silah çeken kişi ile kavga ettiği kişiyi gözaltına aldı. Silah çeken H.İ.Ö., diğer otomobilde bulunan 2 kişinin yol verme meselesi nedeniyle kendisini darbettiklerini, daha sonra yolda kendisini tekrar durdurduklarını, bu sırada aracında bulunan ruhsatlı silahını aldığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Haluk TURGUT<br>2020-07-04 19:32:46<br>

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