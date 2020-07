7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk şimdi şarkı söylüyor 7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk’e çok sevdiği müzik umut oldu

Kocaeli’de otizm belirtileri olan ve 7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk Güney, aldığı müzik destekli eğitimle konuştu. Çok sevdiği müziğin umut olduğu Ayberk, şimdi şarkı söylüyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan Fatma ve Kadir Güney çiftinin 3 çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Ayberk, seneler sonra konuşmaya başlayarak ailesini sevince boğdu. Konuşma yaşı geçmesine rağmen konuşamayan ve kendisini elleri ile ifade etmeye çalışan Ayberk’i annesi hastaneye götürdü. Doktorlar, yapılan kontrollerde Ayberk’te otizm belirtilerinin olduğunu söyledi. Doktorların tavsiyesi üzerine çalıştığı işten ayrılarak Ayberk ile ilgilenmeye başlayan Fatma Güney, oğlunun konuşmasını destekleyecek bir eğitim kurumu aramaya başladı. Fatma Güney, yaptığı araştırmalarda Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde daha önce eğitim alan birçok çocuğun gelişim sağladığını gördü. Güney çifti daha sonra merkezin yolunu tuttu. Merkezde eğitim almaya başlayan Ayberk, bireysel eğitimin yanı sıra, spor, at terapisi ve müzik eğitimi ile kısa sürede gelişim göstermeye başladı. 7 yaşında cümle kurmaya başlayan Ayberk, çok sevdiği müziğin de desteği ile kısa sürede çevresindekilerle iletişim kurmaya başladı. Şarkı bile söyleyen Ayberk, ailesine büyük mutluluk yaşattı.



“Hiç konuşmuyordu”

Oğlunun eğitim almadan önce hiç konuşamadığını söyleyen Fatma Güney, “Ayberk hiç konuşmamaya başladı. Sürekli tablet ve telefonla oynuyordu. Sonra doktora götürmeye karar verdim. Doktorumuz hafif seviyede otizm olabileceğini, işimi bırakmam gerektiğini söyledi. Ayberk’in annesinin ilgisine ihtiyacı olduğu söylendi. Ben o gün işi bıraktım. O günden sonra özel eğitim alması gerektiğini söylediler. Araştırmaya başladık. Bir iki araştırmamda bu kurumu buldum ve buraya getirdim. İyi ki gelmişiz. Hiç konuşmuyordu. El işaretleri ile kendini ifade etmeye çalışıyordu. Mesela su istediğinde suyu gösterirdi. Ama şimdi her şeyi anlatabiliyor. Ayberk burada çeşitli eğitimler aldı. Öğretmenlerini ve okulu çok sevdi. Bunun sayesinde çok güzel bir şekilde ilerleme kaydetti" dedi.



“Ben ilk bunu duyduğumda üzüldüm”

Oğlunun durumu hakkında doktorların söylediklerini duyunca çok üzüldüğünü belirten anne Güney, annelere çeşitli önerilerde bulunarak, “Ben ilk bunu duyduğumda üzüldüm. Doktorumuza ne yapabilirim diye sordum. Bana, daha çok ilgilenmem sonucunda daha çabuk atlatabileceğini söyledi. Gerçekten de öyle oldu. Evde ilgi şart. Dışarı çıkartamıyordum, şimdi her yere beraber gidiyoruz. Kabullenecekler. Beterin beteri vardır. Evladı için her şeyi göze alacak. Evladı ile ilgilenecek ve eğitim alabileceği böyle iyi bir kurum bulacak” diye konuştu.



“Şu anda karşılıklı olarak insanlarla konuşabiliyor”

Ayberk’in gelişim süreci ile ilgili bilgiler veren Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni Arif Bayrak, “Ayberk kurumumuza ilk geldiğinde kelime çıktıları çok azdı, davranış problemleri vardı. Ayberk aldığı bireysel eğitim, spor, at terapisi ve müzik eğitimi ile ilerlemeler kaydetti. Şu anda karşılıklı olarak insanlarla konuşabiliyor ve müzik aletleri çalabiliyor. Aynı zamanda Ayberk’in tuvalet eğitimi de yoktu. Tuvalet alışkanlığını da kazandırdık. Bu süreçte Ayberk okula başladı. Okuma ve yazmada problemler yaşıyordu. Onu da destekledik ve şu anda müzik aletleri çalabiliyor” şeklinde konuştu.

