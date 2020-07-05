Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak

İHA

Bürokrasinin azaltılması ve denizlerin korunmasında daha hızlı hareket edilmesini hedefleyen Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) toplantısında teknelerde oluşacak atıkların belirlenen balıkçı barınaklarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacağını dile getirildi.

Teknelerdeki atıkları Büyükşehir toplayacak

Bürokrasinin azaltılması ve denizlerin korunmasında daha hızlı hareket edilmesini hedefleyen Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) toplantısında teknelerde oluşacak atıkların belirlenen balıkçı barınaklarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacağını dile getirildi.
Denizlerin korunması amacıyla hazırlanan projeler bir bir hayata geçiriliyor. Bürokrasinin azaltılması ve daha hızlı hareket edilebilmesi amacıyla Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) ve Mavi Kart Sistemi (MKS) tek bir çatı altında toplanarak Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) hayata geçirildi. Özellikle sahada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla oluşturulan sistemle elektronik ortamda veri girişinin ve kontrolünün sağlanması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) kapsamında Kocaeli’de bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. DAU’nun Kocaeli’de uygulanmasını içeren toplantıya Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İZAYDAŞ yetkilileri, Kocaeli’de faaliyet gösteren balıkçılıkla ilgili kooperatif, barınak ve derneklerin yöneticileri katıldı.
Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Birol Balcı, 150 GRT’nun altındaki tanker ile 400 GRT’nun altındaki motorlu tekne sahiplerinin sisteme kaydının yapılarak birer Mavi Kart Numarası’nın verileceğini vurguladı. Teknelerden toplanan atıkların miktarının Mavi Kart Sistemine işleneceğini belirten Balcı, yapılacak denetimlerde ibraz etmek üzere Atık Transfer Formları’nın yine sistem üzerinden düzenleneceğini kaydetti. Öte yandan Balcı, teknelerde oluşacak atıkların belirlenen balıkçı barınaklarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli plajlarında fiyatlar sabitlendi
YEREL HABERLER Kocaeli plajlarında fiyatlar sabitlendi
Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına korona virüs eğitimi
YEREL HABERLER Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarına ...
İzmit Belediyesi esnaf ve müteahhitlere olan borcunu sıfırladı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi esnaf ve müteahhitlere olan borcunu ...
7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk şimdi şarkı söylüyor 7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk’e çok sevdiği müzik umut oldu
YEREL HABERLER 7 yaşına kadar konuşamayan Ayberk şimdi şarkı ...
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 ...
Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yol verme kavgasında tartıştığı vatandaşları silahla tehdit etti
YEREL HABERLER Yol verme kavgasında tartıştığı vatandaşları silahla ...
Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti (2)
YEREL HABERLER Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti (2)
Belediye Başkanı karantinaya alınan sokakta yaşayanları ziyaret etti
YEREL HABERLER Belediye Başkanı karantinaya alınan sokakta ...
Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret etti
İzmit Belediyesi toprak yoldaki ulaşım problemini çözdü
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi toprak yoldaki ulaşım problemini ...
İzmit Belediyesi’nden konservatuar adaylarına ücretsiz hazırlık kursu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden konservatuar adaylarına ...
Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti
YEREL HABERLER Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti
Başkan Büyükgöz 1 yılını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz 1 yılını anlattı
İzmit Belediyesi'nden yabani ot mesaisi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi'nden yabani ot mesaisi
Çay ocağında tartıştığı vatandaşı silahla ayağından vurdu
YEREL HABERLER Çay ocağında tartıştığı vatandaşı silahla ayağından ...
800C ve 800K ilk seferini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER 800C ve 800K ilk seferini gerçekleştirdi
Başkan Söğüt; “Teşkilatımız bizim gözümüz kulağımız”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt; “Teşkilatımız bizim gözümüz kulağımız”
Motosiklet sürücüsü, lastikleri vücuduna geçirerek taşıdı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü, lastikleri vücuduna geçirerek ...
Körfez’de Temmuz ayı meclisi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Körfez’de Temmuz ayı meclisi gerçekleştirildi
Kocaelisporlular bilgi yarışmasında buluşacak
YEREL HABERLER Kocaelisporlular bilgi yarışmasında buluşacak
Kocaeli’de kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de kaza: 2 yaralı
Bakımsız kalan Tavşantepe Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Bakımsız kalan Tavşantepe Caddesi yenileniyor
Başkan Hürriyet Karamürsel’in kurtuluşunu unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet Karamürsel’in kurtuluşunu unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X