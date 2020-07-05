Kocaeli Şehir Tiyatroları'ndan 'Mesafeli Kabare'

<br>Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, 'Mesafeli Kabare' adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu. Açık havada sergilenen oyunda pandemi süreci ve koronavirüs salgınının toplumsal yansımaları eğlenceli ve mizahi bir bakış açısıyla ele alındı.<br>Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında hazırladıkları 'Mesafeli Kabare' adlı tiyatro oyunu ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Dün akşam açık hava sahnesinde oynanan Mesafeli Kabare'de, oyuncular pandemi sürecini ve koronavirüs salgınının toplumsal yansımalarını eğlenceli ve mizahi bir bakış açısı ile yansıttı. <br>TÜM SEYİRCİLERİN ATEŞLERİ ÖLÇÜLDÜ<br>Açık hava sahnesinde oyunu izlemeye gelen seyirciler, mesafeli bir şekilde otururken, tüm seyircilerin ateşleri ölçüldü ve maske takmayanlar alana alınmadı. İlk kez İzmit'te kurulan açık hava sahnesinde oynanan oyun, belirlenecek takvime göre 12 ilçenin tamamında sahnelenecek.<br>"GÜLDÜRÜRKEN BİLGİLENDİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"<br>Oyun hakkında bilgiler veren Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, "Kocaeli Şehir Tiyatroları olarak pandemi sürecinde önemli bir bilgi birikimine sahip olduk. Bu süreçte bu birikimi sahneye taşımak için Türkiye´de bir ilke imza atarak 'Mesafeli Kabare' oyununa hazırlandık. Bu oyunda pandemi sürecini ele alıyor ve vatandaşlarımızı güldürürken bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de ilk kez hazırlanan oyunda, oyuncularda mesafeli oyun oynuyor" dedi. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-07-05 14:30:49<br>

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