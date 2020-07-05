TEM'de durdurulan araçta 3 kilo 300 gram esrar bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´de, TEM yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. <br>Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda takibe aldığı aracın sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 62 bin 270 lira ele geçirildi. Polis, araçta bulunan B.A. ve S.E.´yi gözaltına alırken, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN<br>2020-07-05 14:51:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.