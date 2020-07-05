Gebze´de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (2) 

<br>KAZADA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ <br>TEM Otoyolu Tembelova mevkiinde otobüsün köprü ayağına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde ölürken, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT<br>2020-07-05 22:21:22<br>
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