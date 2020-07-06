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İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı Sanayi kentinin sahillerini süsleyen flamingolar havadan görüntülendi

İHA

İzmit Körfezi’nde flamingoların dansı Sanayi kentinin sahillerini süsleyen flamingolar havadan görüntülendi

İzmit Körfezi’nin doğu kesiminde bulunan ve balık popülasyonunun artması ile kuşların uğrak noktası haline gelen sulak alana flamingolar akın etti. Sanayi kentinin sahillerinde kartpostallık görüntüler oluşturan flamingolar havadan görüntülendi.
İzmit Körfezi’nin İzmit sınırları içerisinde kuşlara ayrılan sahil kesiminde kuşlar için ayrılan sulak alan onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yapılan çalışmalarla temizlenen İzmit Körfezi flamingoları da ağırlamaya başladı. Yüzlerce flamingo sanayi kentinde bulunan sulak alana akın etti. Balık popülasyonunun artması ile göç eden kuşların avlanmak için uğrak noktası haline gelen alanı dolduran flamingolar, gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Besin açısından zengin olan bölgede görünüşleri ile büyük ilgi çeken flamingolar, başlarını suyun altında gezdirerek yiyecek arıyor.
İzmit Körfezi’ni süsleyen flamingolar havadan görüntülendi.

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