Kocaeli sahillerinde 173 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli'de hafta sonu serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 173 kişi, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları tarafından kurtarıldı.

Kocaeli’de 15 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM ekipleri, sahillerde yaşanabilecek boğulma vak'alarına karşı göreve başladı. Kandıra sahilleri olmak üzere 3 ilçede görev yapan cankurtaranlar, hafta sonu serinlemek için denize giren 173 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Ekipler Cebeci’de 73, Kumcağız’da 57, Kerpe’de 12, Sarısu’da 2, Seyrek’te 4, Bağırganlı’da 6, Karamürsel’de 13 ve Bayramoğlu Sahili’nde 6 kişi olmak üzere toplamda 173 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM, görev bölgelerinde 62 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi.

Kocaeli’de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için sahillerde görevlendirilen ekipler, 101 kişi ile haftanın yedi günü 10.00 ile 18.00 arasında cankurtaranlık hizmeti veriyor.

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