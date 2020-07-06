Aracın tavanından 375 kilo eroin çıktı

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<br>Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, temizlik malzemesi yüklü panelvan aracın tavanındaki gizli bölmede 4 milyon lira değerinde, yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğle saatlerinde TEM Otoyolu´nda takibe aldığı panelvanı durdurdu. Araç, arama yapılmak üzere Bölge Trafik Müdürlüğü´nün garajına çekildi. Araçta bulunan temizlik malzemeleri indirildi. Narkotik köpeği `Alfa´ arama sırasında aracın tavanına doğru tepki verdi. Aracın tavanında oluşturulan gizli bölüm açıldığında 718 paket halinde yaklaşık 375 kilo eroin ele geçirildi. Eroinin değerinin 4 milyon lira civarında olduğu belirtilirken, aracı kullanan kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN<br>2020-07-06 15:25:38<br>

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