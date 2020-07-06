Cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı, otomobilde diri diri yaktıkları ortaya çıktı (2)

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<br>6 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Kocaeli´nin Körfez ilçesinde, 2002 yılında kayıp olarak bildirilen, 2009 yılında ise hakkında gaiplik kararı verilen Mustafa Yılmaz ile ilgili dosyanın yeniden açılmasıyla öldürüldüğü belirlenirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden adliyeye sevk edilen S.S., A.S., R.S., İ.K., N.T. ve O.K. tutuklandı. 3 kişi savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN<br>2020-07-06 16:51:03<br>

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