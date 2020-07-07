Çok sayıda firmayı dolandıran nakliyecilerden 5’i tutuklandı

Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ illerinde çok sayıda firmayı dolandıran ve son işlerinde suçüstü yakalanan 10 kişiden 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, son iki ayda Kocaeli, Eskişehir, İstanbul ve Tekirdağ'da firmaların, nakliye için anlaştıkları kişilerin yükledikleri mallar ile ortadan kaybolduğu şikayetleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan inceleme sonrasında olaya karıştıkları belirlenen N.Ş., E.Ö. ve M.A. isimli şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonun devamında gözaltına alınan şahıslarla ortak hareket ettikleri belirlenen B.Ç., Y.K., C.G., İ.B., O.B. ve S.B.K. isimli şahıslar İstanbul'da M.K. ise Tekirdağ'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden N.Ş., S.B.K., O.B., M.K., E.Ö. tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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