Gebze´de fabrika yangını (1)

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<br>GEBZE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bin 500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-07-08 07:22:39<br>

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