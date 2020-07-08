Gebze'de, geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Yeniden

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<br>Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Gebze ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, tesis, kullanılamaz hale geldi.<br>Gebze'ye bağlı Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık Yolu Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde, saat 06.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, hurda malzeme deposu olarak kullanılan yaklaşık 1500 metrekarelik tesisin tamamını kısa sürede kapladı. Tesisten yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Tesisin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-07-08 09:36:02<br>

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