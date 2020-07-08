Kartepe Temmuz ayı meclisinin 2. birleşimi yapıldı

Kartepe Belediyesi’nin Temmuz Ayı Meclisinin 2. birleşiminde 2019 mali yılı kesin hesabı oylandı.
Kartepe Belediyesi Temmuz Ayı II’nci birleşimi Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2019 mali yılı kesin hesabı muhalefet şerhiyle birlikte oy çokluğu ile kabul edildi.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.