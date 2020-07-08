Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi (2)

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<br>BİR AĞAÇ DAHA DEVRİLDİ<br>İzmit´te otomobillerin üzerine ağaç devrilen ücretsiz otoparkta, yaklaşık 1 saat sonra başka bir ağaç daha devrildi. Kökünden sökülen ağaç, 1 otomobil ve 1 hafif ticari araca zarar verdi. Böylece hasar gören araç sayısı 4´e yükseldi.<br>Belediye ekipleri devrilen ağacı bölgeden kaldırmak için çalışma başlattı. Hasar gören araçların sahiplerine de haber verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU<br>2020-07-08 12:16:13<br>

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