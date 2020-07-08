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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükakın; “İnşallah Kocaelispor’u Süper Lig’de göreceğiz’’

İHA

Kocaelispor kongresi hakkında açıklamalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İnşallah Kocaelispor'u Süper Lig'de göreceğiz" dedi.

Büyükakın; “İnşallah Kocaelispor’u Süper Lig’de göreceğiz’’

Kocaelispor kongresi hakkında açıklamalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “İnşallah Kocaelispor’u Süper Lig’de göreceğiz” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Stadyumu’nda kongre sürecine dair açıklamalarda bulundu. Kocaelispor’un tescillenen ligi lider olarak bitirmesi ile ilgili konuşan Büyükakın, “Şüphesiz gururluyuz. Bütün kent bunu istiyordu. Başarının gelmesi bu mutluluğun sahiplenilmesi bizi de mutlu etti. Bundan sonraki başarılarının da devam etmesi en büyük beklentimizdir. Bu kentin Kocaelispor’un başarılarıyla mutlu olmasını istiyoruz. Bu başarıların devam etmesi ve Süper Lig’e biran önce çıkmak arzusundayız. Gönlümüzden geçenler bunlar olurken, diğer bir taraftan da elimizden geleni yapacağız. Ağız tadıyla mutlu ve huzurlu bir şekilde bu yola devam edeceğiz. İnşallah Kocaelispor’u Süper Lig’de göreceğiz” dedi.
“En heyecanlandığım maç Erokspor maçı oldu” ifadelerine yer veren Büyükakın, “Bütün maçları keyifle izledim ama Erokspor maçı en heyecanlı geçen maçtı. Bu kentin takımına sahip çıkılması da gurur verici bir şey. İnşallah bu aidiyet ve sahiplenme duygusunun önümüzdeki süreçte de devam edeceğine inanıyorum. Sahamıza anneler, kızlar, babalar ve çocuklar hep birlikte Kocaelispor maçlarına gelirse işte o zaman bambaşka bir yere dönecek burası. Çok güzel bir taraftarımız var ama çocuklarımızın elini tutup ailemiz ile maça geldiğimizde o zaman bu stadyumun bambaşka bir yer olacağına inanıyorum. Çocuklarımızı küçük yaşta spora başlattığımızda ve onların başarıları ile heyecanlandığımızda Kocaeli bambaşka bir yer olacak. Kocaeli güzel bir şehir. Spordaki başarılarla daha da güzel olacak. Bu başarıların amiral gemisi de şüphesiz Kocaelispor ve onlarda her sene yüzümüzü güldürerek hedeflere ulaşmak için yoluna devam edecek. Şahsımın inancı bu yönde” diye konuştu.
Ağustos ayında yapılacak Kocaelispor kongresiyle ilgili konuşan Büyükakın, “Başından beri bu sürecin dışına kendimi çekmek istiyorum ama spor camiası bir şekilde beni bu süreçlerin içine çekmek istiyor. Yaklaşım olarak düşündüğüm şey, Kocaelispor belediyenin, başka bir kurumun, siyasi partilerin veya başka dinamiklerin iz düşümü olmamalı. Böyle yaptığımız da kötülük ediyoruz. Her şeyi benim üzerimden tartışmak her yapılan şey de benim imzamın olduğunu düşünmek yanlış. Kocaelispor’u bırakın kendi ayakları üzerinde dursun” şeklinde konuştu.
“Güçlü bir sporcu ve tesis altyapısı ile ekonomik yapısı şeffaf ve hesap veren bir yaklaşımda çalışan yönetim benim için muteber bir yönetimdir” diyen Büyükakın, “Kongreden kim çıkıyorsa takımı sahiplenmeli ve takımı kendi ayakları üzerinde tutmalıdır. Kongre tartışmalarının içine şahsımın çekilmesini istemiyorum. Kendim zarar göreceğim için değil Kocaelispor zarar göreceği için şahsımın içine çekilmesini istemiyorum. Kocaelispor, bağımsız bir yapı olsun. Zaman zaman kentin belli noktalarına bayrak asıyoruz ya da başka çalışmalar yapıyoruz. Bu tamamen şehre heyecan katmak için yapılmış bir hamle olarak da görülmelidir” ifadelerini kullandı.
Kocaelispor’un yürümeye başladığını ve çok kısa zamanda içinde koşmaya da başlayacağını belirten Başkan Büyükakın, “Sürekli benim gözetimimde bir Kocaelispor olmaz. Kendi dinamikleriyle kendi kendine yeten bir Kocaelispor olması lazım. Eğer sadece Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın desteği ile gidecek bir Kocaelispor ortaya çıkartırsak bu takımı aslında kendi ayakları üzerinde hiçbir zaman duramayan bir spor kulübüne dönüştürmüş olacağız. Bunu yaptığımızda da başarısızlığın tohumlarını ekmiş oluruz. Oysa başarının sırrı Kocaelispor’un kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapı olmasındadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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