Başiskele’nin yeşil alanlarında doğal ve temiz işler

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde yeşil alanlarını periyodik olarak bakımdan geçiriyor.

Kentin birçok noktasındaki park, bahçe ve yeşil alanların temizliğini ve bakımını düzenli olarak gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, vatandaşların daha güzel, doğal ve temiz ortamda vakit geçirebilmeleri için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi’nde Mevlana Parkı, Tınaztepe Parkı, Mehmet Akif Ersoy Parkı ve Ertuğrul Gazi Parkı’nda mıntıka temizliği gerçekleştirirken, Seymen Mahallesi Bahçekent Cami içerisindeki parkın ot biçimi ve temizliği, Liman Caddesi üzerindeki dikenlik alanın temizliği, Atakent Mahallesi muhtarlık yanı parkında ve Yeniköy Merkez Mahallesi Kültür Parkı’nda çim kesimi çalışmalarını yaptı. Ekipler ayrıca, 15 Temmuz Milli İrade Parkı içerisindeki şehitler anıtının mermer tadilatını sürdürüyor.

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