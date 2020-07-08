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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilovası’nda mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

İHA

Dilovası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.

Dilovası’nda mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Dilovası Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışması başlattı.
Kurban Bayramı’nda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için çalışmaları yoğunlaştıran Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mezarlıkların genel temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki mezarlıklar ve şehitliklerde hummalı bir çalışma başlattıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arefe günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın, yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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