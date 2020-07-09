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Konuşamayan vatandaşın en yakın dostu herkesi kıskandırıyor Gırtlak kanseri sebebiyle konuşamayan 64 yaşındaki adama, yanından ayırmadığı oğlak yoldaşlık ediyor

İHA

Konuşamayan vatandaşın en yakın dostu herkesi kıskandırıyor Gırtlak kanseri sebebiyle konuşamayan 64 yaşındaki adama, yanından ayırmadığı oğlak yoldaşlık ediyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı sebebiyle ile konuşamayan 65 yaşındaki Vahit Gürbüz, oğlağını yanından ayırmıyor. İkili birlikte motosiklete biniyor, yürüyüş yapıyor. Gürbüz’ün yanından hiç ayırmadığı oğlağı ile olan arkadaşlığı, vatandaşları şaşkına çeviriyor.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde yaşayan ve gırtlak kanseri nedeni ile konuşamayan 64 yaşındaki Vahit Gürbüz isimli vatandaşın en yakın dostu 3 aydır evinde beslediği oğlak oldu. Gürbüz 3 aydır yanından ayırmadığı oğlağı ile motosiklete binip yolculuk yapıyor, caddede birlikte yürüyor. Oğlak ise Vahit Gürbüz’ün yanından bir an bile ayrılmıyor. Bankta bile kucağındaki oğlakla oturan Gürbüz’ü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Gürbüz ile oğlağın arasındaki dostluğa büyük ilgi gösteren vatandaşlar, motosikletle yolculuk yapan oğlağı görüntülemek için cep telefonlarına sarılıyor.

"Konuşamıyor ama buna rağmen hoş bir dostlukları var"
Şehir merkezinde sahibi ile birlikte yürüyen oğlağı görünce şaşırdığını söyleyen Çağatay Sarıca isimli vatandaş, “Burada gezerken dikkatimi çekti. Oğlağın görünce şaşırdım. Amcamız hayvanla güzel bir dostluk kurmuş. Şaşırtıcı gerçekten. Şehrin ortasında bize bir köy havası yaşattı. Hoş bir görüntü oluşturuyor. Yanından ayrılmıyor. Gayet de güzel bir dostluk oluşturmuşlar. Amcamızın motosikleti var. Motosikletle gezdiriyor. Ağabeyimizin konuşma sorunu var sanırım. Konuşamıyor ama buna rağmen hoş bir dostlukları var. Birlikte oyunlar oynuyorlar geziyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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