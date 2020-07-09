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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Hürriyet Alikahya’da çalışmaları inceledi

İHA

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahya Atatürk Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Hürriyet Alikahya’da çalışmaları inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Alikahya Atatürk Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi.
İzmit Belediyesi ilçe genelindeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarına yaz sezonunda hız vererek aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Atatürk Mahallesi Mehmet Çavuş Caddesi’nde asfalt yenilenmesi için çalışmalarına başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Hürriyet'i mahalleli karşıladı. Bölge halkının talep ve sorunlarını dinleyerek çözüme ulaşılması konusunda adımların atılacağını belirten Başkan Hürriyet, kendisini coşkuyla karşılayan çocukların isteklerini de geri çevirmedi. Park talebinde bulunan çocukların isteğine cevap veren Hürriyet, bölgeyi inceleyeceklerini ve uygun bir yer bulunduğu takdirde park isteklerini yerine getireceklerini dile getirdi.
Hürriyet, incelemeleri kapsamında Tavşantepe Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşla buluştu. Başkan Hürriyet, yıllardır bakım yapılmayan ve vatandaşın çilesine haline gelen Tavşantepe Caddesi’nin beton yolunun yenilenmesi için harekete geçti. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü Tavşantepe Caddesi’ni inceleyen ve çalışmalarla ilgili bilgi edinen Başkan Hürriyet, vatandaş ve esnafın sorun ve taleplerini de dinleyerek notlarını aldı. Çalışmaların en kısa sürede biteceğini belirten Başkan Hürriyet, esnafın ve vatandaşın mağdur edilmeyeceğini ifade etti.

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