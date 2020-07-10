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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 yıl önce kızını isteyen genç ile babası tarafından dövüldü

DHA

5 yıl önce kızını isteyen genç ile babası tarafından dövüldü


Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde Gülten Denizci, 5 yıl önce kızıyla evlenmek isteyen ancak olumsuz cevap verdikleri H.Ş. ve babası Y.Ş. tarafından tekme tokat dövüldü. Kolu kırılan ve yüzüne dikişler atılan Gülten Denizci, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi´nde yaşayan Gülten ve Çetin Denizci çifti, iddiaya göre 5 yıl önce kızlarını isteyen aileye olumsuz cevap verdi. Gülten Denizci, pazar günü kızlarını isteyen ailenin tekme ve tokat saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Gülten Denizci´nin kırılan sağ kolu alçıya alındı, yüzüne dikiş atıldı. Denizci çifti, Y.Ş. ve oğlu H.Ş.´den şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ve oğlu serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.
Kendisini darp eden kişilerin kızını vermedikleri için kin tuttuklarını söyleyen Gülten Denizci, "Kızımı vermediğim için bu aile bana kin bağladı. Gördükleri yerde çattılar, tehdit ettiler. Her zaman bana kötü sözler söyledi ve defalarca biz bunu sineye çektik. Biz kaçtıkça o üzerimize geldi. 3 sene önce ilk önce kız kardeşimi dövdüler, davacı olduk ama serbest kaldılar. Beni de geçen pazar günü dövdüler, 2 kişiydiler baba ve oğul dövdü beni. Ben bayılmışım, ölüm haddine gelmişim. Kolumu kırdı, burnum kırık, yüzümde dikişler var. Şikayetçiyim, sonuna kadar da şikayetime devam edeceğim, hakkımı savunacağım. Böyle canavarlardan da bizi devletimiz korusun, devletime ve adaletime sığınıyorum." dedi.
'EVİN CAMLARINI DA KIRDILAR'
Saldırganların evinin camlarını da kırdıklarını iddia eden Gülten Denizci, "Evimin camları da kırıldı. Hastaneden taburcu olduktan sonra eve geldim, daha sonra eşim eczaneye ilaç almaya gitti ve ben evde yalnızdım. Evin önüne hızla bir araba geldi, benim şuurum neredeyse yerinde değildi. Araba durdu, ben camdan baktığımda onları gördüm ve kapımı kilitledim. Bana tehditler savurdular `Seni dağa kaldıracağım, bu durumdan beter edeceğim. Davanı geri almazsan seni öldüreceğim, sırada kız kardeşlerin var´ diyerek bir sürü tehdit savurdu. Ağza alınmayacak laflar edip gittiler" diye konuştu.
'BALDIZIMA SALDIRDI'
Kızlarını vermedikleri kişilerin sürekli evlerinin çevresinde dolaştığını söyleyen Çetin Denizci, "Benim yetişmiş kızım vardı, gelip istediler ben vermedim. İyi bir insan olsaydı da verseydim keşke, ama iyi bir insan olmadığı için ben reddettim. Aile büyüklerini topladım ve kızı vermedim. O günden bu yana bana kin bağladı. Baldızımda da yetişmiş kız vardı, ondan da istedi o da vermedi, baldızıma saldırdı. Baldızımı dövmekten komaya soktu, bir ay yatakta yattı. Sürekli peşimizde dolaşıyor, en son benim eşimi dövdü. 5 Temmuz´da arkadaşımızın eşinin cenazesi vardı, orada taziye evinde eşimi baba oğul darp ediyorlar ve hastanelik ediyorlar. Sonuna kadar davacıyım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2020-07-10 13:29:56

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