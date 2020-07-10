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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele’de bir sokağın daha parke çalışmalarını tamamladı

İHA

Başiskele Belediyesi tarafından Göngel Mahallesi Sağdıç Sokak'ta yapılan parke çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başiskele’de bir sokağın daha parke çalışmalarını tamamladı

Başiskele Belediyesi tarafından Göngel Mahallesi Sağdıç Sokak’ta yapılan parke çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde kentte vatandaşların taleplerinin alınması üzerine planlamalarını gerçekleştiren ekipler programlar dahilinde çalışmalarını tamamlıyor. Belediye ekipleri bu kapsamda Döngel Mahallesi Sağdıç Sokak’ın parke yol ve kaldırım yapım çalışması tamamlandı. Halkın hizmetine sunulan yeni parke yollar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılandı. Vatandaşlar, Başkan Özlü’ye ve ekibine çalışmalardan dolayı teşekkür etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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