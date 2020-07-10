Kartepe Belediyesi’nden personeline ‘Resmi Yazışma Yönetmeliği’ eğitimi

Kartepe Belediyesi tarafından belediye personeline “Resmi Yazışma Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı seminer verdi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik “Resmi Yazışma Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme” eğitimi belediye meclis salonunda korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü uzman personellinin sunumuyla gerçekleşen eğitimde Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı resmi yazışma kuralları yönergesinde yapılan yenilikler hakkında bilgi verildi. Örnek yazışmalar ve uygulamalı eğitimlerle nerede hata yapabileceklerini öğrenen personel uygulamada oluşan yanlışlıklar hakkında soru cevap yöntemiyle bilgi verildi.

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