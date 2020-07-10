Körfez’de kaldırımlar yeşil-siyah

İlçede sokakları Kocaelispor flamaları ile donatan Körfez Belediyesi Kocaelispor’a tahsis edilen Brunga Tesisleri’ne giden yollardaki kaldırımları yeşilsiyaha boyadı.

Körfez Belediyesi kentin dört bir yanını ‘Şampiyon Kocaelispor’ yazılı Kocaeli spor flamaları ile donattı. İlçede kaldırımlar da yeşilsiyaha boyandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kocaelispor’a tahsis edilen Brunga Tesisleri’ne inen yollardaki kaldırımlar da yeşilsiyah oldu.

Belediye hizmet binası, ana cadde ve sokaklar ile kentin en işlek noktalarına dev Kocaelispor flamaları asan ve şampiyonluğu kutlayan Körfez Belediyesi’nin kaldırımları da yeşilsiyaha boyaması, vatandaşların da takdirini topladı.

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