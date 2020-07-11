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50 yaşında Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor Gündüzleri inşaatlarda dekorasyon yapıyor, akşamları sporcu yetiştiriyor

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve 50 yaşında 'Muaythai' Avrupa şampiyonu olan Osman Şığva, hedeflediği dünya şampiyonluğu için çalışıyor.

50 yaşında Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor Gündüzleri inşaatlarda dekorasyon yapıyor, akşamları sporcu yetiştiriyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan ve 50 yaşında 'Muaythai' Avrupa şampiyonu olan Osman Şığva, hedeflediği dünya şampiyonluğu için çalışıyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve asıl mesleği dekorasyon ustalığı olan 50 yaşındaki Osman Şığva, 33 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesiyle 'Muaythai' sporuyla tanıştı. Önceleri en büyük hedefi futbolcu olabilmek olan Şığva, bu alandan ilerleyemeyince kendisini 'Muaythai' sporunda geliştirdi. 13 yıl boyunca spor hayatına devam eden Şığva, daha sonra antrenörlük yapmaya başlayarak kendisini sporcu nesiller yetiştirmeye adadı. Sporculuğu bırakıp antrenörlük yapmaya başlamasından 20 yıl sonra yeniden ringlere dönen Şığva, ilerleyen yaşına rağmen, genç sporcular gibi hazırlanarak maçlara çıktı. İlk olarak Türkiye şampiyonu olarak milli takıma katılan Şığva, daha sonra ise rakiplerini bir bir yenerek 50 yaşında Avrupa şampiyonu oldu. Şığva, şimdi işinden geriye kalan zamanlarda hem düzenlenecek olan müsabakalara hazırlanıyor hem de geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. 50 yaşındaki antrenör, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını bittikten sonra düzenlenecek olan müsabakalara katılarak, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

“Sağlığım, sıhhatim yerinde olduğu müddetçe devam etmeyi düşünüyorum”
Yaptığı spora bir arkadaşının tavsiyesiyle başladığını belirten Osman Şığva, “Ondan önce futbol oynuyordum. En büyük hayalim futbolcu olmaktı. Ama olmadı. Tabii pişman değilim. Bu sporu çok sevdim. Uzun zamandır da yapıyorum. 1987’den beri bu zamana kadar getirmeye çalıştım. Ömrümün sonuna kadar da sağlığım, sıhhatim yerinde olduğu müddetçe devam etmeyi düşünüyorum” dedi.

“Hedefim de dünya şampiyonu olmak”
Yaklaşık 20 yıl önce maçlara çıkmayı bırakıp, jübile yaptığını kaydeden Sığva, o zamanlar şartların bunu gerektirdiğini dile getirerek, “Pandemiden önce Türkiye şampiyonu oldum. Oradan milli takıma katılmaya hak kazandım. Milli takımda 80 kiloda, büyük veteranlar kategorisinde Avrupa şampiyonu oldum. Bu konuda önümüzü açan Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız ve ekibine bu konuda teşekkür ediyoruz. Bu şartlarda beni maçlara hazırlayan çok kıymetli hocam Ramazan Bağlan’a da çok teşekkür ediyorum. Uzun zaman sonra maçlara çıkmak çok güzel bir duygu. Biz bu duyguyu hep içimizde saklıyorduk, hep çıkmak istiyorduk. Bazen hayat şartları, bazen antrenörlük, sorumluluğumuz altında olan şeyler var. Bunlarla ilgilenmek zorunda olduğumuz için, şartlar el vernediği için çıkamıyorduk. Ama her zaman o duygu bir nebze ukde olarak kalmıştı. Avrupa şampiyonu olduk, ondan önce Türkiye şampiyonu olduk, her şey sırasıyla geliyor. Eğer dünya şampiyonası düzenlenir ve katılmaya hak kazanırsam hedefim dünya şampiyonasına katılmak. Bu konuda olabildiğince antrenmanlarımı sıklaştırdım. Sürekli antrenman yapıyorum. Hedefim de dünya şampiyonu olmak” diye konuştu.

"Vücut direncimizi arttırabilmemiz için kesinlikle sporla uğraşmamız lazım"
Gencinden yaşlısına yani 7’den 77’ye herkesi spor yapmaya davet eden 50 yaşındaki Şığva, “Şu an pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte vücut direncimizi arttırabilmemiz için kesinlikle sporla uğraşmamız lazım, fiziksel aktivitelerle uğraşmamız lazım. Ülkemizde spor tesislerimiz bu konuda elverişli ve çok tesisimizin olduğunu düşünüyorum. Sosyal mesafeyi koruyarak kesinlikle herkesin spor yapmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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